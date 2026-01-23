صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا امن بورڈ اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا:چین

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کا امن بورڈ اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا:چین

چین غیر یقینی صورتحال میں یقین دہانی فراہم کر رہا،اقوا م متحدہ کیساتھ کھڑا تحفظاتی پالیسیوں سے عالمگیریت کو چیلنجز کا سامنا ہے ،چینی مندوب کا خطاب

ڈیووس(آئی این پی)چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں چینی  مندوب کا کہنا تھا کہ تحفظاتی پالیسیوں سے عالمگیریت کو چیلنجز کا سامنا ہے ، چین غیر یقینی صورتحال میںیقین دہانی فراہم کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چین نہ صرف دنیا کی فیکٹری بننے کیلئے تیار ہے بلکہ عالمی مارکیٹ بھی فراہم کرے گا، چینی مندوب نے خطاب میں ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے جواب میں چین کا اقوام متحدہ کیلئے مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کے بین الاقوامی نظام کے ساتھ کھڑا ہے ، عالمی صور تحال جیسی بھی ہو چین اقوام متحدہ کے نظام کے ساتھ کھڑا ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی ملک کے ساتھ اثر ورسوخ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ، اقوام متحدہ کے نظام کو قائم رکھنا تمام ممالک کے مفاد میں ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ودیا بالن کو پاکستان لاکر ڈرامہ بنانا چاہوں گی:مدیحہ امام

پیغامات لیک، ٹیلر اور لائیولی میں اختلافات بے نقاب

مشکل وقت میں محبوب کیساتھ کھڑا ہونا چاہیے : انعم تنور

گلوکاری مشکل فن ،بعض لوگ اسے پارٹ ٹائم کام سمجھتے :ملکہ آرزو

سانحہ گل پلازہ،مشی خان بے حس سول سوسائٹی پر برہم

صباقمر سحر خان کی اداکاری سے متاثر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak