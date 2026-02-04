صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس :ایکس دفاتر کی تلاشی ایلون مسک تفتیش کیلئے طلب

  • دنیا میرے آگے
فرانس :ایکس دفاتر کی تلاشی ایلون مسک تفتیش کیلئے طلب

پیرس (اے ایف پی) فرانس نے ارب پتی ایلون مسک کو ’’رضاکارانہ تفتیشی انٹرویو‘‘ کیلئے طلب کر لیا ہے ، جبکہ سائبر کرائم حکام نے منگل کے روز ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس (X) کے فرانس میں قائم دفاتر کی تلاشی لی۔۔۔

 یہ بات پیرس کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے بتائی۔یہ کارروائی، جس میں یورپی یونین کی پولیس ایجنسی یوروپول بھی شامل ہے ، جنوری 2025 میں شروع کی گئی اس تحقیقات کا حصہ ہے جس میں یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ایکس کے الگورتھم کو فرانسیسی سیاست میں مداخلت کیلئے استعمال کیا گیا تھا یا نہیں۔پراسیکیوٹر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا 20 اپریل 2026 کو پیرس میں رضاکارانہ انٹرویوز کیلئے مسٹر ایلون مسک اور لنڈا یاکارینو کو طلبی کے نوٹس بھیج دئیے گئے ہیں، کیونکہ وہ مذکورہ واقعات کے وقت ایکس پلیٹ فارم کے عملی اور قانونی منتظمین کی حیثیت رکھتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

یورپ کے سائنسدانوں کا روبوٹس چاند پر بھیجنے کا فیصلہ

سکاچ ٹیپ کاچپکانے کے علاوہ حیران کن کاموں کیلئے استعمال

تمباکو نوشی سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے :تحقیق

بچے نے سمندر میں 4گھنٹے تیر کر خاندان کی زندگی بچالی

امریکا:ڈیوڈ رش کا ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak