صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ دور میں پہلی بار بٹ کوائن کی قیمتوں میں بڑی کمی

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ دور میں پہلی بار بٹ کوائن کی قیمتوں میں بڑی کمی

لندن (اے ایف پی)دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمتوں میں جمعرات کو جاری مندی کے باعث یہ نومبر 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخاب میں کامیابی کے۔۔

 بعد پہلی بار 70 ہزار ڈالر سے نیچے آ گئی۔ڈیجیٹل کرنسی کی قیمت کم ہو کر 69,821.18 ڈالر کی سطح تک پہنچ گئی، تاہم بعد ازاں یہ دوبارہ 70 ہزار ڈالر سے اوپر آ گئی۔حالیہ ہفتوں میں سرمایہ کاروں کے خطرناک اثاثوں سے پیچھے ہٹنے کے رجحان کے باعث بٹ کوائن کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔ بٹ کوائن اکتوبر میں 1 لاکھ 26 ہزار ڈالر سے زائد کی ریکارڈ سطح تک پہنچا تھا۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak