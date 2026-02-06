صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا :اسرائیلی صدر کی گرفتاری کی درخواست مسترد

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلیا :اسرائیلی صدر کی گرفتاری کی درخواست مسترد

سڈنی(اے ایف پی) آسٹریلیا کی حکومت نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزُگ کی گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ ہرزُگ بونڈائی بیچ پر قتل ہونے والے ۔۔

 یہودی متاثرین سے ہمدردی کیلئے آئیں گے ۔ انسانی حقوق کے وکیل کرس سڈوتی نے کہا کہ ہرزُگ نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی ترغیب دی، اس لیے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے یا دعوت منسوخ کی جائے ۔ وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا صدر کو یہودی کمیونٹی کی درخواست پر مدعو کیا گیا ۔ دوسری جانب ایک 19 سالہ نوجوان کو آن لائن دھمکی دینے پر گرفتار کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

میچ کیلئے کولمبو جائینگے:سوریا،حکومتی فیصلے کا احترام:سلمان

باکسر عامر خان کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری

ناصرحسین کی آئی سی سی پر تنقید، پاک بنگلہ دیش کی حمایت

لاہور قلندرز کا بنگلہ دیشی بولرمستفیض الرحمان سے معاہدہ

بھارت کو کرکٹ پر غلبہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی:اعصام الحق

چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرکٹ کلب ہاکی چیمپئن شپ میں راولپنڈی فاتح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak