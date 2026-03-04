صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واشنگٹن(اے ایف پی) امریکا کی خاتون اول ملانیا ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ بچوں کو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنانا دنیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔

 انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں موجود آلات سے علم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے یہ علم ہر جگہ پہنچایا جا سکتا ہے ۔ ملانیا نے سلامتی کونسل کے ارکان سے کہا کہ وہ تعلیم کے فروغ اور سب کے لیے معیاری علم تک رسائی کو یقینی بنائیں تاکہ نئی نسل امن اور علم کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر کرے ۔

