صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی میزائل سے سکول میں 160 بچیاں شہید ہوئیں، ٹرمپ کا ایران پر الزام غلط:امریکی اخبار

  • دنیا میرے آگے
امریکی میزائل سے سکول میں 160 بچیاں شہید ہوئیں، ٹرمپ کا ایران پر الزام غلط:امریکی اخبار

نیویارک (این این آئی)امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے بچیوں کے سکول پر ایران کے حملے کا ٹرمپ کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔۔۔

تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سکول پر امریکی میزائل گرا، جس کے نتیجے میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہوئیں۔ماہرین نے بحری اڈے پر ٹوما ہاک میزائل گرنے کی ویڈیو کا تجزیہ کیا ہے ، سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر ویڈیوز سمیت مختلف شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری سکول کو اسی وقت نقصان پہنچا، جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔واضح رہے کہ اس سے قبل ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے خیال میں سکول پر حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا تھا۔صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ہتھیار اکثر غیر درست ہوتے ہیں، امریکا اس حملے میں شامل نہیں تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

وزیراعظم کا ہاکی کے ہر کھلاڑی کیلئے 15 لاکھ انعام کا اعلان

برازیل:فٹبال میچ میں جھگڑا، 23ریڈ کارڈز کا ریکارڈ قائم

پاکستان اور بنگلادیش ون ڈے سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

ویمن کرکٹرز کا سکلز ٹریننگ کیمپ لاہور میں شروع

صاحبزادہ فرحان آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ

ملتان سلطانز نے ایشٹن ٹرنر کو نیا کپتان مقرر کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak