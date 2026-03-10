صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت،پیوٹن کی مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد

  • دنیا میرے آگے
چین کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت،پیوٹن کی مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد

بیجنگ،ماسکو(اے ایف پی)چین نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو نشانہ بنانے کی کسی بھی دھمکی کی مخالفت کرتے ہوئے ایران کی خودمختاری کے احترام پر زور دیا ہے۔۔۔

 چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوو جیاکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کسی بھی بہانے دوسرے ممالک کے داخلی امور میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے ۔دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی ہے ،پیوٹن نے کریملن کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ امید ہے مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کے مشن کو عزت کے ساتھ جاری رکھیں گے اور ایرانی عوام کو اس کڑے امتحان میں متحد کریں گے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak