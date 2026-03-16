خون کا پیاسانیٹ ورک غزہ کی طرح ایران اورلبنان میں بھی سکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا :ترک صدر
انقرہ(مانیٹرنگ ڈیسک)ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ خون کا پیاسا نیٹ ورک غزہ کے بعد ایران اور لبنان میں بھی سکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
افطار ڈنر سے خطاب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ اس پاگل پن کی صورت حال کے خلاف ترکیے انسانیت کے حق میں کھڑا ہے ، عقل کا علمبردار ہے اور بحرانوں کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی راہ اپناتا ہے ۔غزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ دنیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں جہاں انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں کی گئی۔ اور عام شہریوں، ہسپتال کی نرسری میں موجود بچوں اور سکول جانے والے بچوں پر بھی بمباری کی گئی۔انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ کے دوران ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی عملے کو بھی نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 1700 طبی کارکن اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہوئے ۔