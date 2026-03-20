طالبان کو پاکستان مخالف شدت پسندوں سے تعلق ختم کرنا ہوگا:امریکا
واشنگٹن (این این آئی)امریکا کی نیشنل انٹیلی جنس کی جانب سے سالانہ تھریٹ رپورٹ جاری کردی گئی۔۔
امریکی نیشنل انٹیلی جنس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور سرحد پار جھڑپوں اور دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے طالبان کو پاکستان مخالف شدت پسندوں سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔رپورٹ کے مطابق پاکستان نے دہشتگرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش کے باعث افغانستان میں کارروائیاں تیز کیں جو پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملوں کا فوری جوابی ردعمل ہے ۔