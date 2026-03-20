  • دنیا میرے آگے
ایران :پولیس اہلکاروں کے قتل کا الزام،3مظاہرین کو پھانسی

مظاہروں میں قانون کی خلاف ورزی پر 11ہزار 744کیسز تاحال زیرسماعت ایران بھر میں کریک ڈاؤن ،اسرائیل کیلئے کام کرنے والے 97افراد گرفتار

تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس اہلکاروں کے قتل کے الزام میں تین مظاہرین کو پھانسی دے دی گئی جبکہ اسرائیل سے مبینہ روابط کے الزام میں 97افراد کو گرفتار کرلیاگیاہے ۔عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 3مظاہرین کو جنوری میں ملک گیر احتجاج کے دوران دو پولیس اہلکاروں کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔عدالتی فیصلے کے مطابق انہیں قتل اور نظام کے خلاف جنگ کے جرم میں قصوروار پایا گیا، جس میں اسرائیل اور امریکا کے حق میں سرگرمیوں کا الزام بھی شامل ہے ۔یہ احتجاج ابتدا میں معاشی مسائل کے خلاف شروع ہوا تھا، جو بعد میں حکومت مخالف ملک گیر  مظاہروں میں تبدیل ہو گیا،ایرانی سکیورٹی فورسز کی سخت کارروائی کے بعد اب بھی تقریباً 11 ہزار 744 کیسز کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔دوسری طرف ایران کی وزارتِ انٹیلی جنس نے اسرائیل کیلئے کام کرنے کے الزام میں 97 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں ایک وسیع سکیورٹی کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں جس کے تحت جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل اور امریکا سے مبینہ روابط کے الزام میں سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے ۔گزشتہ روز ہونیوالی گرفتاریوں میں 41 افراد کو غیر ملکی اپوزیشن میڈیا چینلز کو ویڈیوز بھیجنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے ۔

 

 

کھیلوں کی دنیا

جنگی ماحول کے باوجود سپرلیگ کا میلہ بروقت سجے گا

فیفا ویمن سیریز کیلئے پاکستان ٹیم کا عبوری سکواڈ فائنل

سپر لیگ،بنگلادیش کے کھلاڑیوں کو این او سی جاری

پی ایچ ایف کا نیشنل جونیئر ہاکی چیمپئن شپ کے انعقاد کا اعلان

قومی جونیئر گرلز ٹینس ٹیم کی ٹاپ 8مرحلے میں رسائی

لاہور قلندرز کا تین روزہ کنڈیشننگ کیمپ اختتام پذیر

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
