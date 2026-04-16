  • دنیا میرے آگے
ترکیہ :13 سالہ طالبعلم کی سکول میں فائرنگ،9افراد ہلاک

استنبول (اے ایف پی)ترک وزیر داخلہ مصطفی چفتچی نے بتایا ہے کہ ترکیہ کے وسطی شہر کہرامانمرس میں بدھ کو ایک 13 سالہ طالبعلم نے سکول میں فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ۔۔۔

چھ افراد کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا، جن میں تین کی حالت نازک ہے ،ہلاک ہونے والوں میں ایک استاد اور تین طلبا شامل ہیں،میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ حملہ آور آٹھویں جماعت کا طالبعلم تھا اور اس کے والد سابق پولیس افسر ہیں۔ واقعے کے بعد سکولز میں سکیورٹی بڑھا دی گئی، یہ واقعہ دو دن میں ترکیہ میں ہونے والی دوسری سکول فائرنگ ہے ۔ منگل کو سابق طالبعلم نے سیویرک میں اپنے سابقہ ہائی سکول پر بندوق سے فائرنگ کی، جس میں16 افراد زخمی ہوئے ، بعد میں پولیس مقابلے میں طالبعلم نے خود کشی کر لی۔

 

 

مزید پڑہیئے

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak