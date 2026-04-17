ایران نے ڈیل سے انکار کیا تو فضائی حملے دوبارہ شروع کر ینگے امریکا اور اسرائیل کی دھمکی

واشنگٹن (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک) امریکا اور اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے ڈیل سے انکار کیا تو فضائی حملے دوبارہ شروع کر دئیے جائیں گے ۔۔۔

امریکا کے وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے پینٹاگون میں بریفنگ کے دوران کہا فوج دوبارہ لڑائی شروع کرنے کیلئے تیار ہے ۔ہم پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور بہتر انٹیلی جنس کے ساتھ دوبارہ تیار ہو رہے ہیں،ہم آپ کے اہم بنیادی ڈھانچے ، باقی ماندہ بجلی کی پیداوار، اور توانائی کے شعبے کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ، لیکن کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیردفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ایران جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری سے متعلق امریکی تجویز کو مسترد نہ کرے ، اگر ایران نے ایسا کیا تو مزید زیادہ تکلیف دہ حملے کیے جائیں گے ۔اگر ایرانی حکومت دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اسے جلد معلوم ہو جائے گا کہ پہلے جن اہداف کو ہم نے نشانہ بنایا ہے ، ان سے بھی زیادہ تکلیف دہ اہداف موجود ہیں۔

 

 

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

تنخواہ سے ناخوش خاتون کا دفتر میں 5گھنٹے سوکر احتجاج

سپرم وہیلز کا باہمی رابطے کیلئے انسانوں جیسی بولی کا استعمال

یوسین بولٹ جیسی رفتار والادنیا کا تیز ترین روبوٹ

پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل کا شکار

28کروڑ کی پکاسو پینٹنگ صرف 32ہزار میں فروخت

موبائل کی چھپی سیٹنگ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
