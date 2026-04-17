ایران:4اسرائیلی جاسوس گرفتار
تہران (اے ایف پی) ایران نے شمالی صوبے گیلان میں چار مشتبہ اسرائیلی جاسوس گرفتار کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ افراد موساد کو حساس فوجی اور سکیورٹی مقامات کی تصاویر فراہم کر رہے تھے ۔ گرفتار شدگان کو عدالتی حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔گرفتار افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ۔
