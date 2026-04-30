ایران پر نئے حملے کے سنگین نتائج :پوٹن کی ٹرمپ کو وارننگ

  دنیا میرے آگے
دوبارہ فوجی کارروائی کی تو اسکے اثرات پوری دنیا کیلئے انتہائی نقصان دہ ثابت ہونگے

ماسکو (اے ایف پی) روسی صدر پوٹن نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی نئی فوجی کارروائی کے سنگین اور نقصان دہ نتائج برآمد  ہوں گے ۔کریملن کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان بدھ کے روز ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی، جس کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ پوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ اگر امریکا اور اسرائیل دوبارہ فوجی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوں گے ۔

 

 

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
