جینیاتی تحقیق کے ممتاز فرانسیسی سائنسدان پیئر شامبون 95 برس کی عمر میں چل بسے
پیرس(اے ایف پی)جینیاتی تحقیق کے ممتاز فرانسیسی سائنسدان پیئر شامبون 95 برس کی عمر میں چل بسے ۔ اسٹرابورگ یونیورسٹی کے مطابق وہ جینیاتی تحقیق کے میدان میں دنیا بھر میں انتہائی بااثر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔
پیئر شامبون نے جینز کی ساخت، تقسیم شدہ جینز اور ہارمونز کے جینز پر اثرات سے متعلق اہم سائنسی دریافتیں کیں۔ انہوں نے تقریباً ایک ہزار تحقیقی مقالے تحریر کیے اور دنیا کے نمایاں ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں متعدد عالمی اعزازات بھی دئیے گئے۔