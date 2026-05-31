روس،افغانستان میں فوجی و تکنیکی تعاون کامعاہدہ
دوطرفہ معاہدے کی تفصیلی شقیں فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں
ماسکو(دنیا نیوز)روس اور افغانستان کے درمیان فوجی و تکنیکی تعاون کے ایک اہم معاہدے پر دستخط کر دئیے گئے ۔معاہدے پر ماسکو ریجن میں منعقد ہونے والے پہلے بین الاقوامی سکیورٹی فورم کے دوران دستخط کئے گئے ، یہ فورم روسی سلامتی کونسل کی سرپرستی میں 26 سے 29 مئی تک منعقد ہوا، تاہم معاہدے کی تفصیلی شقیں فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔بین الاقوامی سکیورٹی فورم میں دنیا کے مختلف ممالک کے سکیورٹی اور دفاعی امور کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی، فورم کے دوران برکس، دولتِ مشترکہ آزاد ریاستوں (CIS)،آسیان، روس ،وسطی ایشیا اور دیگر علاقائی تعاون کے پلیٹ فارمز پر بھی اجلاس منعقد ہوئے۔
فورم میں گول میز کانفرنسوں، مباحثوں، سٹریٹجک سیشنز اور سکیورٹی سے متعلق خصوصی نمائشوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ماسکو اور کابل کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے ،تاہم روسی حکام کی جانب سے اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ معاہدے کے تحت ہتھیاروں کی فراہمی، فوجی تربیت یا مشترکہ دفاعی منصوبوں سے متعلق کیا عملی اقدامات کئے جائیں گے۔