صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کی باسکٹ بال میچ دیکھنے کیلئے نیویارک آمد ،سخت سکیورٹی سڑکیں بند ، بیگ لانے پر پابندی

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کی باسکٹ بال میچ دیکھنے کیلئے نیویارک آمد ،سخت سکیورٹی سڑکیں بند ، بیگ لانے پر پابندی

نیویارک (رائٹرز)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن فائنلز دیکھنے کیلئے گزشتہ روز نیویارک آمد پر مشہور میدان میڈیسن سکوائر گارڈن اور اس کے اطراف سخت سکیورٹی انتظامات کئے گئے۔۔۔

 ، جن میں سڑکوں کی بندش، بیگ لانے پر پابندی اور سیکرٹ سروس طرز کی تلاشی شامل تھی۔ شائقین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ غیرضروری سامان ساتھ نہ لائیں اور کم از کم دو گھنٹے قبل سٹیڈیم پہنچ جائیں تاکہ تاخیر سے بچا جا سکے ۔نیویارک پولیس کے مطابق واچ پارٹی کے دوران 17 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک شخص پولیس افسر پر حملے میں ملوث تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پتہ نہیں فلک شبیر جیسے لوگوں کا دماغ کب خواتین کے کپڑوں سے نکلے گا:حناپرویز

علیزے سلطان کو بغیرحجاب ویڈیو پر شدید تنقید کا سامنا

سیف علی خان کا کیریئر کے مشکل دور کا اعتراف

نادیہ خان ٹیلنٹ اور پاکستان کی توہین کر رہی :خلیل الرحمٰن قمر

جینیفر ونگیٹ کی دوسری شادی سے متعلق افواہوں نے ہلچل مچادی

’’لگان ‘‘ کے 25سال مکمل ہونے پر عامر خان کا شاندار سرپرائز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak