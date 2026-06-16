تیل کی قیمتیں کم ، عالمی سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی
امریکا ایران معاہدہ پرجاپان،جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹس میں 5 فیصد اضافہ
نیویارک،لندن ،ٹوکیو (اے پی پی ، اے ایف پی)امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے اور آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی کی خبروں کے بعد پیر کو عالمی مالیاتی منڈیوں میں زبردست تیزی دیکھی گئی جبکہ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔رائٹرز کے مطابق یورپی سٹاک مارکیٹس میں کاروباری سرگرمیوں کے دوران مثبت رجحان رہا، جہاں یورو سٹاکس 50 اور ڈیکس فیوچرز میں 1.7 فیصد اضافہ ہوا جبکہ ایف ٹی ایس ای فیوچرز 0.7 فیصد اوپر گئے ۔ امریکی سٹاک فیوچرز میں بھی بہتری دیکھی گئی، ایس اینڈ پی 500 فیوچرز 1.2 فیصد اور نیسڈیک فیوچرز 1.9 فیصد تک بڑھ گئے ۔ایشیا میں بھی مارکیٹس نے مضبوط ردِعمل دیا، جاپان کانکئی 225 انڈیکس5فیصد اضافے کے ساتھ 69317 پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس 5.2 فیصد اضافے کے بعد نمایاں طور پر مضبوط سطح پر بند ہوا۔خام تیل کی عالمی قیمتوں میں بھی واضح کمی دیکھی گئی۔ برینٹ کروڈ 3.86 فیصد کمی کے بعد 83.47 ڈالر فی بیرل پر آ گیا جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ4.2فیصد کمی کے ساتھ 80.68 ڈالر فی بیرل تک گر گیا۔ لندن مارکیٹ میں بھی تقریباً 5 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی جو تنازع کے آغاز کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کے برعکس ایک بڑی تبدیلی ہے ۔توانائی کے شعبے سے وابستہ کمپنیوں کے شیئرز میں کمی کے باوجود مجموعی طور پر عالمی مارکیٹس میں تیزی غالب رہی۔ پیرس، فرینکفرٹ اور دیگر یورپی مارکیٹس میں بھی تقریباً ایک فیصد تک اضافہ دیکھا گیا جبکہ ایشیائی حصص بازاروں میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حصص نے نمایاں کردار ادا کیا۔