صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا امریکا کی 250ویں سالگرہ پر 4جولائی کو واشنگٹن میں بڑی ریلی کااعلان

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کا امریکا کی 250ویں سالگرہ پر 4جولائی کو واشنگٹن میں بڑی ریلی کااعلان

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 4 جولائی کو امریکا کے250ویں یومِ آزادی پر واشنگٹن میں ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی۔۔

 جس میں خطاب، پرفارمنسز، فضائی شوز اور آتش بازی شامل ہوں گے ۔ٹرمپ نے سوشل میڈیا بیان میں کہاکہ 4 جولائی کو لنکن میموریل اور واشنگٹن مونومنٹ کے مقام پر خوبصورت اور محفوظ ریلی نکالیں گے جس کا عنوان ’’ٹریبیوٹ ٹو امریکا‘‘ہوگا، یہ تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی اور ہمارے ملک کے عوام، جذبے ، طاقت، عزم اور کامیابیوں کو خراجِ تحسین پیش کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایسے مناظر ترجیح ہوتے ہیں جو میرے والدین بھی دیکھ سکیں:حنا طارق

مہنگائی،رابی پیرزادہ نے سب کو کمانے کا مشورہ دیدیا

بیٹے کی شوبز میں آمد پر خوش نہیں تھا:نعمان اعجاز

علی ظفر کا کینیڈا میں کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم

عالیہ علی کی لائیو سٹیج پر فارمنس تنقید کی زد میں آ گئی

ناصر مدنی آپ نے مجھ پر لگائی تہمت کو ہوا دی:مومنہ اقبال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak