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فرانس میں شدید گرمی کی لہر 3 ایٹمی ری ایکٹر عارضی طور پر بند

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فرانس میں شدید گرمی کی لہر 3 ایٹمی ری ایکٹر عارضی طور پر بند

پیرس(اے ایف پی)فرانس میں شدید گرمی کی لہر کے باعث ملک کے توانائی ادارے نے تین ایٹمی ری ایکٹر عارضی طور پر بند جبکہ آٹھ کی پیداوار کم کر دی ۔

توانائی کمپنی کے مطابق دریاؤں کے پانی کے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث ماحولیاتی قوانین پر عمل  کرتے ہوئے گولفیش، بیوجے اور چوز پلانٹس کے ری ایکٹر بند کیے گئے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد دریاؤں میں زیادہ گرم پانی کے اخراج سے ماحول کو محفوظ رکھنا ہے ۔ فرانس میں رواں سال مئی کے بعد تیسری شدید گرمی کی لہر جاری ہے ، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے ۔

 

 

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