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ایران:5اعشاریہ 5شدت کا زلزلہ

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ایران:5اعشاریہ 5شدت کا زلزلہ

تہران (این این آئی)ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں 5اعشاریہ5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ۔زلزلے کا مرکز کوزران کے قریب واقع تھا جبکہ اس کی گہرائی 8 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ۔

ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں 5اعشاریہ5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ۔زلزلے کا مرکز کوزران کے قریب واقع تھا جبکہ اس کی گہرائی 8 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ۔

 

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