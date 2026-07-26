صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا اور برطانیہ کی آبنائے ہرمز میں بحری اتحاد کی تیاری

  • دنیا میرے آگے
امریکا اور برطانیہ کی آبنائے ہرمز میں بحری اتحاد کی تیاری

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزیوس کے مطابق امریکا اور برطانیہ اگلے ہفتے لندن میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔۔۔

 جس میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کے قیام کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔دو یورپی سفارت کاروں اور دو باخبر ذرائع کے حوالے بتایا گیا کہ اجلاس کی حتمی تاریخ اور ایجنڈا ابھی طے نہیں ہوا ہے تاہم امکان ہے کہ اس میں مغربی ممالک اور خطے کے بعض ملکوں کے وزرائے دفاع اور سینئر فوجی کمانڈر شریک ہوں گے ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ اور امریکا کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل ڈین کین بھی ممکنہ طور پر شرکت کریں گے ۔وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اصولی طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ واشنگٹن اور لندن مشترکہ طور پر اس اجلاس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاہم واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی عرب اور حوثیوں میں جنگ بندی ختم : یمن میں عسکری ٹھکانوں پر فضائی حملے، جواب میں حوثی ملیشیا نے سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا

بھارت : کاکروچ، جیت گئے، مودی کو بڑی شکست، وزیر تعلیم استعفیٰ دینے پر مجبور

وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نگرانی میں بروقت نکاسی آب کیلئے آپریشن میں تیزی

ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو

ٹیکس چوری کیساتھ ترقی ناممکن، بڑے کیسز کا سراغ لگایا : وزیر خزانہ

سندھ حکومت کی گلگت بلتستان کو ریونیو سمیت کئی شعبوں میں تعاون کی پیشکش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak