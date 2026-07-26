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چین :قوانین کی خلاف ورزی پر آن لائن ٹریول کمپنی کو75 کروڑ 65 لاکھ ڈالر جرمانہ

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چین :قوانین کی خلاف ورزی پر آن لائن ٹریول کمپنی کو75 کروڑ 65 لاکھ ڈالر جرمانہ

بیجنگ(اے ایف پی)چین کے مارکیٹ ریگولیٹر نے ملک کی سب سے بڑی آن لائن ٹریول کمپنی ٹرپ ڈاٹ کام گروپ پر اجارہ داری قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں 75 کروڑ 65 لاکھ ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔

 حکام کے مطابق کمپنی نے ہوٹلوں کے ساتھ خصوصی معاہدوں اور مسابقتی پلیٹ فارمز سے دور رکھنے جیسے اقدامات کے ذریعے مارکیٹ میں مسابقت کو متاثر  کیا۔ ریگولیٹر نے کمپنی سے ایک ارب 66 کروڑ یوآن غیرقانونی منافع ضبط کیا اورساڑھے 3ارب یوآن جرمانہ کیا۔ ٹرپ ڈاٹ کام نے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پالیسیوں کا ازسرنو جائزہ لے گی۔

 

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