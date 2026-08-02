یمنی حوثی باغیوں نے 8سعودی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کردیا
صنعا(مانیٹرنگ ڈیسک)یمنی حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بحری کارروائیوں کے نتیجے میں8 سعودی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کردیا۔
یمنی فوج کے ترجمان یحیی سریع نے کہا کہ یمنی مسلح افواج سعودی عرب کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ہماری مسلح افواج کا ہاتھ جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک سعودی جہاز بھی ہماری کارروائیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔
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