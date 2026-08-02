صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فہد شیخ کی معذرت پر انہیں معاف کر دینا چاہیے ، بشریٰ انصاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فہد شیخ کی معذرت پر انہیں معاف کر دینا چاہیے ، بشریٰ انصاری

کراچی(شوبزڈیسک ) اداکارہ بشریٰ انصاری نے محمد احمد اور فہد شیخ کے حالیہ تنازع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ فہد شیخ نے معافی مانگ لی ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے ، اس پر پابندیاں عائد کرنا مناسب نہیں۔

جب فنکار ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو شوٹنگ کے دوران خوش گوار ماحول ہوتا ہے ، جہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ان کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو محمد احمد نے بھی اُس وقت اسے نظر انداز کر دیا تھا، تاہم ممکن ہے بعد میں انہیں محسوس ہوا ہو کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے ۔ فہد شیخ کی جانب سے معذرت کے بعد انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان پر پابندی لگانے جیسے مطالبات مناسب نہیں، کیونکہ فہد نے نہ تو محمد احمد کو کمرہ چھوڑنے کا کہا اور نہ ہی نشست سے اٹھنے کا۔ میرے تجربے میں جونیئر فنکار ہمیشہ میرے ساتھ احترام سے پیش آئے ہیں، بعض اوقات زبان پھسل جاتی ہے ، ایسے میں معذرت قبول کر لینی چاہیے اور کسی ایک غلطی کی بنیاد پر کسی کے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے ، کیونکہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں جس میں کسی کی جان گئی ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

اوورسیزپاکستانی کو قطر سے سیالکوٹ بلاکر قتل کرڈالا

مریدکے :شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے خودکشی کر لی

مختلف شہروں میں مبینہ پولیس مقابلے ، ڈکیتی کے 2ملزم ہلاک

کامونکے 2:منشیات فروش گرفتار اڑھائی کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak