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غزہ امن منصوبے پر پیشرفت کا خیر مقدم، امید ہے عملدرآمد یقینی بنایا جائیگا : پاکستان

  • پاکستان
غزہ امن منصوبے پر پیشرفت کا خیر مقدم، امید ہے عملدرآمد یقینی بنایا جائیگا : پاکستان

مقررہ مدت پر مبنی قابلِ اعتماد سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جائے ، اس سے خطے میں امن کے قیام کی راہ ہموار ہوگی امریکا، مصر، قطر ،ترکیہ کی سفارتی کوششوں کو سرا ہتے ،مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گنز کے استعمال کی مذمت، دفتر خارجہ

اسلام آباد (دنیا نیوز ، مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان نے غزہ امن منصوبے پر عملدرآمد کی جانب مثبت پیشرفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ منصوبے کے تحت کئے گئے تمام وعدوں پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان غزہ امن منصوبے پر پیشرفت کو خوش آئند سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک امریکا، مصر، قطر اور ترکیہ کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہتا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ حالیہ پیشرفت خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ ہموار کرے گی اور فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت کے ناقابلِ تنسیخ حق کے حصول میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان نے زور دیا کہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی برادری کے تسلیم شدہ اصولوں کے مطابق مقررہ مدت پر مبنی قابلِ اعتماد سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جائے ، جس کا اختتام 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، خودمختار، جغرافیائی طور پر متصل اور قابلِ عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر ہو، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔

دریں اثنا، دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیرِ قبضہ جموں و کشمیر اور بھارت کے دیگر علاقوں میں پیلٹ گنز کے استعمال کی بھرپور مذمت کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خصوصاً 2016 سے 2018 کے دوران پیلٹ گنز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ۔ترجمان نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی 2018 اور 2019 کی رپورٹس سمیت متعدد سول سوسائٹی تنظیموں نے بھی پیلٹ گنز کے استعمال، متاثرین کی بینائی سے محرومی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل میں ریکارڈ کیا ہے۔

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