صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروکٹوز کینسر کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر سکتا ہے :تحقیق

  • عجائب دنیا
فروکٹوز کینسر کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر سکتا ہے :تحقیق

نیو یارک(نیٹ نیوز)نئی سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ سادہ چینی فروکٹوز کیموتھراپی کے بعد بچ جانے والے کینسر کے خلیات کو مزید پھیلنے کا سِگنل دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

امریکا کے ویسٹار انسٹی ٹیوٹ کے محققین کے مطابق کیموتھراپی کے بعد وہ کینسر کے خلیات جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے ، تقسیم ہونا تو بند کر دیتے ہیں لیکن حیاتیاتی طور پر متحرک رہتے ہیں اور اردگرد موجود دیگر کینسر کے خلیات کو مختلف مالیکیولز کے ذریعے سگنلز بھیجتے رہتے ہیں۔جرنل نیچر ایجنگ میں شائع تحقیق کے مطابق فروکٹوز ان مالیکیولز میں سے ایک ہو سکتا ہے جو بچ جانے والے کینسر کے خلیات کو مزید سرگرم کر کے بیماری کے پھیلاؤ میں مدد دیتا ہے ۔مطالعے کے شریک مصنف ایڈن کول کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق کینسر کے علاج اور کیموتھراپی کے بعد بیماری کے دوبارہ پھیلاؤ کو سمجھنے میں اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

23ماہ بعد بیرونی سرمایہ کار پی ایس ایکس میں نیٹ بائر بن گئے

اسٹیل سیکٹر کیلئے بجلی یونٹ پر سیلز ٹیکس کا نیا طریقہ نافذ

پاکستان ، کھجور پیداکرنے والا پانچواں بڑا ملک بن گیا

قومی اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکا، اشرف بھٹی

جدید ہائی ٹیک گودام قائم کیے جائیں، سیف الرحمن

تحقیق، مہارت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی، میاں کاشف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak