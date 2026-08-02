سعودی عرب :گلوکار محمد رفیع کی 46ویں برسی پر تقریب
ریاض (شوبزڈیسک) سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں برصغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع کی 46ویں برسی کے موقع پر یادوں کا سفر کے عنوان سے ایک خصوصی موسیقی کی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی سمیت موسیقی سے محبت رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
تقریب میں مقامی گلوکار رحیم اوپلہ، کبیر، نوفل، زنحا، جینو، منیشاء اور دیگر فنکاروں نے محمد رفیع کے لازوال نغمے پیش کیے جنہوں نے حاضرین کو ماضی کی حسین یادوں میں پہنچا دیا۔ فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر شرکا نے بھرپور داد دی۔اس موقع پر شرکا نے کہاکہ محمد رفیع کی آواز آج بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہے اور ان کے گائے ہوئے نغمے موسیقی کی دنیا کا ایسا سرمایہ ہیں جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔تقریب کے اختتام پر محمد رفیع کی فنی خدمات کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا نے کہاکہ یہ یادگار محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیقی سرحدوں کی محتاج نہیں اور محمد رفیع کی آواز آج بھی پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے ۔
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