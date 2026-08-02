سرحد چیمبر نے وفاقی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کردیا
پشاور(این این آئی)سر حد چیمبرا ٓف کا مرس اینڈ انڈسٹر ی نے وفا قی حکو مت کو بار ڈرز کی طو یل بند ش۔۔۔
،خیبر پختو نخوا کیلئے گند م کی تر سیل پر غیر قا نو نی پا بندی ،سا بق فا ٹا، پا ٹا پر ٹیکسو ں کے نفاذ،سیلز ٹیکس ریفنڈ کی عدم ا دا ئیگی پر صو بے کے تا جرو ں کے تحفظات سے آگا ہ کر دیا، انکے مسا ئل کے حل کے عملی ا قدا ما ت ا ْٹھا نے پر زور دیا ہے۔
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