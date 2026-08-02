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ریڈی میڈ گارمنٹس برآمدات 4ارب 18کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں

  • کاروبار کی دنیا
ریڈی میڈ گارمنٹس برآمدات 4ارب 18کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں

گزشتہ سال کی نسبت 5.5فیصد زائد، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل برآمدات میں مسلسل اضافہ 10برس میں برآمدات کی اوسط سالانہ شرح نمو 7.8فیصد، اسٹیٹ بینک، رپورٹ

کراچی(محمد حمزہ گیلانی)پاکستان کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات مالی سال 26-2025کے دوران تاریخ کی بلند ترین سطح 4 ارب 18 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 5.5 فیصد زیادہ ہیں۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل برآمدات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2015-16 میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات 1 ارب 97 کروڑ ڈالر تھیں، جو دس برسوں میں بڑھ کر 4 ارب 18 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، اس طرح گزشتہ ایک دہائی کے دوران اس شعبے کی برآمدات دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، جو پاکستانی گارمنٹس انڈسٹری کی بڑھتی پیداواری صلاحیت، عالمی منڈیوں میں بہتر رسائی کا مظہر ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات کی اوسط سالانہ شرح نمو 7.8 فیصد رہی، جبکہ حالیہ مالی سال میں بھی اس شعبے نے برآمدات میں 5.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا،ماہرین کے مطابق ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل مصنوعات، خصوصاًریڈی میڈ گارمنٹس برآمدات میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور اگر صنعت کو توانائی، مالیاتی سہولتوں اور سازگار پالیسیوں کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے تو برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن ہے ۔

 

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