صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرین:روسی حملے میں ہلاکتیں 33 ہوگئیں، 50 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ

  • دنیا میرے آگے
یوکرین:روسی حملے میں ہلاکتیں 33 ہوگئیں، 50 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ

برلن(اے ایف پی)یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین کے ایک گاؤں میں امدادی مرکز پر روسی حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی۔

 تعداد 33 ہوگئی ہے جبکہ 50سے زائد افراد تاحال ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے ۔امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔منگل کو یوکرین میں روسی حملے کے نتیجے میں مزید دو افراد ہلاک ہوگئے ۔ دوسری جانب روس نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کیلئے امریکا کی ثالثی میں سہ فریقی مذاکرات 10اور 11نومبر کو ابوظہبی میں ہونگے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،زبردست تیزی، ایک لاکھ 68ہزار کی حدبحال

کپاس کی پیداوار ،10 لاکھ گانٹھوں کا ہدف حاصل نہ ہوسکا

ٹڈاپ، نیوٹیک اور بی آر ایس پی کے درمیان اشتراکِ عمل مضبوط بنانے پر اتفاق

یو بی ایل بڑے بینکوں میں بینک آف دی ایئر 2025قرار

سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 2.93 فیصد اضافہ ریکارڈ

چاول کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak