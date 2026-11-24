یوکرین پر روسی حملہ، عمارت گرنے سے 11 افراد ہلاک
لیبیا ساحل پر روسی بحری جہازوں کویوکرینی ڈرونز نے نشانہ بنایا:زیلنسکی بالٹک سمندر میں سکیورٹی صورتحال خراب ہونے پر روس کا اظہار تشویش
کیف ،ماسکو(اے ایف پی) یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی فضائی حملے کے نتیجے میں پانچ منزلہ رہائشی عمارت جزوی طور پر منہدم ہوگئی، جس سے کم از کم 11 افراد ہلاک اور متعدد ملبے تلے دب گئے ۔دو روز کے دوران کیف میں روسی حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اتوار کو لیبیا کے ساحل کے قریب یوکرینی ڈرونز نے ایک روسی جنگی بحری جہاز کو ڈبو دیا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ایک دوسرے روسی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو ہتھیاروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والا ایک مال بردار جہاز تھا۔لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری، آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔بیان میں کہا کہ لیبیا کسی بھی صورت میں بیرونی تنازعات کا میدانِ جنگ نہیں بن سکتا اور نہ ہی بننا چاہیے ۔ روس نے بالٹک سمندر میں سکیورٹی صورتحال مزید خراب ہونے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے یوکرین پر کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے ۔ فن لینڈ نے ہفتے کو اطلاع دی تھی کہ بین الاقوامی پانیوں میں روسی مال بردار جہاز پر ڈرون حملہ ہواہے ۔ جہاز میں لگی آگ بجھانے کے بعد اسے روسی پانیوں کی طرف کھینچ لیا گیا۔ روس نے بالٹک ممالک پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو ایسے اقدامات سے روکنے کیلئے اپنا اثرورسوخ استعمال کریں۔
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