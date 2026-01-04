صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ہیپاٹائٹس کا پھیلاؤ

کراچی ان دنوں صحت عامہ کے ایک خطرناک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اگلے روز کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں ایک بین الاقوامی ادارے نے 74ہزار افراد کی ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ کی‘ جس میں سے 10ہزار سے زائد یعنی تقریباً 13 فیصد افراد ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ پائے گئے۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی شہری یا حکومتی ادارے کیلئے انتباہ سے کم نہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس مرض کے پھیلاؤ کی بنیادی وجوہات سرنج کا غیر ضروری اور دوبارہ استعمال‘ خون کی غیر محفوظ منتقلی‘ حجام کی دکانیں اور اتائیوں کے غیر معیاری علاج ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جو صرف کراچی کے کسی مخصوص علاقے یا کسی ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک میں اس مرض کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا کرتے ہیں۔

اسلئے فوری طبی مہمات‘ سکریننگ‘ ویکسی نیشن اور علاج کی سہولتیں فراہم کرنا ناگزیر ہیں۔ عوام کیلئے بھی ضروری ہے کہ وہ غیر محفوظ طبی طریقوں اور اتائیوں کے بجائے مستند معالج سے رجوع کریں‘ انتقالِ خون یا سرنج کے حوالے سے غیر معیاری آلات استعمال نہ کریں۔ بروقت اقدامات سے یہ مسئلہ صحت عامہ کے ایک بڑے المیے میں ڈھلنے سے بچ سکتا ہے۔لہٰذا حکومت کو وقت ضائع کیے بغیر ہیپاٹائٹس سی کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے سنجیدہ اور فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔ یہ صرف ایک طبی ضرورت نہیں‘ بلکہ عوام کی زندگیوں کو بچانے کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔

