صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

برآمدی گراوٹ اور تجارتی خسارہ

رواں مالی سال کے برآمدی اور تجارتی توازن کے اعدادوشمار کوئی اچھی تصویر پیش نہیں کرتے۔ ادارۂ شماریات کے مطابق مالی سال کے پہلے پانچ ماہ (جولائی۔دسمبر) کے دوران برآمدات گزشتہ برس کے اسی دورانیے کی نسبت 8.7فیصد کم رہیں۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران ملکی برآمدات 16.631 ارب ڈالر تھیں جو کہ رواں مالی سال کے دوران 15.184ارب ڈالر رہیں۔ صرف دسمبر کے اعدادوشمار کو دیکھا جائے تو دسمبر 2024ء کے مقابلے میں 2025ء کے دوران برآمدات میں 20.4فیصد کمی واقع ہوئی۔ برآمدات میں گراوٹ کا یہ سلسلہ اگست 2025ء سے بدستور جاری ہے۔ اگست میں 12.49فیصد کمی آئی‘ ستمبر میں 3.88‘اکتوبر میں 4.46فیصداور نومبر میں 14.5فیصد۔ تاہم اس دوران درآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا اور رواں مالی سال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران تجارتی خسارہ 34.57 فیصد اضافے کے ساتھ 19.204 ارب ڈالر تک پہنچ گیا‘ جو کہ گزشتہ سال کے اسی دورانیے میں 14.271 ارب ڈالر تھا۔

برآمدات میں گراوٹ اور درآمدات میں اضافے کی یہ صورتحال کئی لحاظ سے فکر مندی کا موجب ہے۔ سب سے پہلے یہ تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ معاشی نمو اور استحکام کے دعوے عملی طور پر نظر نہیں آتے۔ برآمدات میں اضافہ تو کجا یہ گزشتہ برس کی سطح سے بھی نیچے ہے اور یہ کمی ظاہر کرتی ہے کہ دعوؤں کے برعکس معاشی حالات دگرگوں ہیں۔برآمدات میں کمی کا یہی رجحان برقرار رہا تو مالی سال کے آخر تک برآمدی شعبہ 32 ارب ڈالر کی گزشتہ برس کی سطح تک بھی نہیں پہنچ پائے گی۔برآمدات میں کمی کی وجوہات کا حکومت کو کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ کام زیادہ مشکل نہیں کیونکہ صنعتیں پہلے ہی در پیش چیلنجز کا ذکرکرتی آ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے جو سب سے بڑی برآمدی صنعت ہے مگر ٹیکسوں کی بلند شرح‘ مہنگی توانائی اوربلند ترین شرح سود کی وجہ سے یہ شعبہ شدید بحران کا شکار ہے۔ خوراک کی برآمدات میں بھی رواں مالی سال کے دوران 38فیصد سے زائد کمی آئی۔ برآمدات میں کمی کا یہ رجحان نہ صرف وقتی طورپر بلکہ حکومت کے طویل مدتی دعوؤں اورمعاشی ترقی کے اہداف کیلئے بھی باعث تشویش ہے۔

یہی دیکھ لیں کہ حکومت نے اگلے پانچ سال میں برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کا دعویٰ کیا ہے۔برآمدات میں دوگنا اضافے کا ہدف ظاہر ہے ایک جست میں طے ہونیوالا نہیں۔یہ حصول اسی صورت ممکن ہے اگر ہر سال نمو کے طے شدہ اہداف حاصل ہوتے چلے جائیں‘ مگر رواں نصف مالی سال کی صورتحال تو آگے بڑھنے کے بجائے پسپائی کو ظاہر کرتی ہے اور سب سے بڑی برآمدی صنعت کے ذمہ داران یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ وہ پانچ سال پہلے کی سطح برقرار رکھ لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ ان حالات میں اڑان پاکستان کے سالانہ 60ارب ڈالر برآمدات کے ہدف کا کیا بنے گا؟ برآمدات میں کمی کیساتھ ساتھ درآمدات میں غیر معمولی اضافے کا معاملہ بھی تشویشناک ہے۔ درآمدات کی نرم پالیسی کو بھی تشویش کی وجہ سمجھنا ہو گا۔ خاص طور پر ان حالات میں جب برآمدات گراوٹ کا شکار ہیں ‘ ترسیلات زر اور قرضوں سے حاصل ہونیوالا زرمبادلہ درآمدات کی نرم پالیسی کی نذر کرنے میں کوئی دانشمندی نہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ برآمدات کو بڑھانے پر توجہ دی جائے کیونکہ یہی معاشی نمو کا بنیادی ذریعہ ہے۔

برآمدات میں اضافہ صنعتی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع کا سبب بنتا ہے مگر برآمدات میں گراوٹ کے اثرات اسکے برعکس ہوتے ہیں ‘ اور ہمارے سماج میں ان اثرات کو اچھی طرح محسوس کیا جاسکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کی دوسری کوئی وجہ نہیں سوائے اسکے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں‘ کیونکہ نئی سرمایہ کاری نہیں‘ صنعتیں یا تو جمود کا شکار ہیں یابند ہیں۔ مالی سال کے اگلے چھ ماہ حکومت کیلئے چیلنجنگ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

… اور تاریخ بدل گئی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
ہجرت کا رجحان
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
دو نظام‘ دو رویے
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو