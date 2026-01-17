صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ماحول دوست ٹرانسپورٹ

حکومت پنجاب نے سرکاری محکموں کیلئے پٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔یہ فیصلہ ماحولیاتی تحفظ کی غرض سے کیا گیا ہے جس کے نتائج یقینا مثبت ہوں گے تاہم اس غرض سے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ماحول میں کاربن اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو کم کیا جاسکے۔ اربن یونٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق شہری علاقوں میں 43فیصد فضائی آلودگی کی ذمہ دار ٹرانسپورٹ ہے۔ لاہور میں یہ شرح 83فیصد ہے‘ جس میں 69فیصد حصہ موٹر سائیکلوں اور ٹُو سٹروک رکشوں کا ہے۔ سرکاری اداروں میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کا اقدام خوش آئند‘ لیکن سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنیوالے موٹر سائیکل اور رکشوں کو گرین انرجی پر منتقل کیے بغیر ماحول میں دھوئیں کی مقدار میں خاطر خواہ کمی ممکن نہیں ۔

گزشتہ دو عشروں میں بڑے شہروں میں فضائی آلودگی میں کمی کیلئے موٹر سائیکل اور ٹُو سٹروک رکشوں پر مختلف پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں مگر عملی طور پر یہ رکشے آج بھی ملک بھر میں چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے عوام میں آگہی پھیلانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ شہری ذاتی اور پبلک ٹرانسپورٹ دونوں سطحوں پر ماحول دوست انتخاب کو ترجیح دیں۔ طویل مدتی کامیابی کیلئے حکومت کو جامع منصوبہ بندی‘ ٹریفک ریفارمز اور پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں پنجاب دوسرے صوبوں کیلئے رول ماڈل بنتے ہوئے ایک صاف‘ جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کی جانب حقیقی قدم بڑھا سکے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مزاحمت اور صبر
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
درختوں کا قتلِ عام
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو