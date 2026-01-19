صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
پولیو کے خدشات

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے چاروں صوبوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق انسدادِ پولیو مہم کے حوالے سے مزید اقدامات کی متقاضی ہے۔ قومی ادارۂ صحت اور نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کی جانب سے ملک بھر کے 87 اضلاع کے 127 سیوریج نمونوں میں سے 40 میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ بلوچستان سے دو‘ پنجاب سے چھ‘ خیبر پختونخوا سے آٹھ‘ سندھ سے 23 سیوریج نمونے جبکہ اسلام آباد کا بھی ایک نمونہ پولیو وائرس کیلئے مثبت آیا۔ یہ تشویشناک نتائج پولیو کے خاموش پھیلائو کے خدشے کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا بھی اظہار ہیں کہ مسلسل حکومتی کاوشوں کے باوجود پولیو کے خاتمے کی مہم ثمر آور ثابت نہیں ہو رہیں ‘لہٰذا اس حوالے سے حکمتِ عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

ملک عزیز میں پولیو کی ویکسی نیشن مہم تو دہائیوں سے چلائی جا رہی تاہم اس مقصد کیلئے محض ویکسین کافی نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر سیوریج کا پانی پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہو تو وائرس دوبارہ پھیلنے کا خدشہ برقرار رہتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت پولیو ویکسی نیشن کے ساتھ سیوریج اور صفائی کے منصوبوں پر بھی توجہ دے تاکہ پینے کے پانی کو پولیو وائرس سے مکمل پاک کیا جا سکے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کیلئے اس کے وائرس کی افزائش کے ذرائع بھی ختم کرنا ہوں گے۔

شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
