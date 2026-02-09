صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ماحولیاتی اقدامات کی ضرورت

پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات کا سامنا کررہا ہے۔ اگرچہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے مگر پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا یہ بیان کہ کلائمیٹ چینج محض ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ معیشت‘ زراعت اور عوامی صحت سے جڑا ایک سنگین بحران ہے‘مستقبل کے چیلنجز کی عکاسی کرتا ہے مگر ہمارے ہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگہی اور اس سے نمٹنے کی حکمتِ عملی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کو اندرونی ماحولیاتی مسائل کا بھی سامنا ہے۔

فضائی آلودگی‘ آبی آلودگی‘ پلاسٹک کچرا اور صنعتی فضلے کا ناپائیدار انتظام وہ چند بڑے مسائل ہیں جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے اثرات کو دوچند کر دیا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ایک جامع اور پائیدار حل کی ضرورت ہے۔ صنعتی اور شہری فضلے کی صفائی کیلئے مناسب انتظام اور کچرے کو ٹھکانے لگانے اور ری سائیکلنگ کا نظام قائم کرنا ناگزیر ہے۔ پلاسٹک کنٹرول اور شجرکاری مہمات کے علاوہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں عوام کے کردار کے حوالے سے شعور بیدار کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ ماحولیاتی مسائل ہمارے لیے بقا کا مسئلہ بن چکے ہیں اور ان سے نبرد آزما ہونے کیلئے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

بانجھ حادثہ
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
میں کھلاڑی تو نہیں
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
سیف سِٹی سائنس
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو