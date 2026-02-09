صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

رمضان سے پہلے مہنگائی

رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جوں جوں قریب آتا جا رہا ہے‘ مارکیٹ میں گرانی کی شرح بھی توں توں بلند ہو رہی ہے۔ اگرچہ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 4.8 فیصد کا بڑا اضافہ دیکھا گیا‘ تاہم اب ملک کے مختلف شہروں میں مخصوص سبزیوں‘ پھلوں‘ دالوں اور آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں کو پیداوار میں کمی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ آٹے کی بڑھتی قیمت سپلائی چین میں موجود رکاوٹ کا نتیجہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ محض اس بار کا قصہ نہیں‘ رمضان المبارک سے قبل ہی مارکیٹ میں اشیائے ضروریہ کی مصنوعی قلت پیدا ہو جانا اب ہر سال کا معمول بن چکا ہے ۔ رمضان سے قبل ہی مصنوعی قلت پیدا کر کے پھل‘ سبزیاں‘ تیل اور بیسن وغیرہ جیسی اشیا ذخیرہ کر لی جاتی ہیں اور پھر ماہِ صیام میں ناجائز منافع خوری کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔

صنوعی مہنگائی کے اس جن کو بوتل میں بند کرنا اور سپلائی چین کو برقرار رکھنا براہِ راست حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر خاموش تماشائی کے بجائے عملی اقدامات کرے۔ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو مہنگائی کے خلاف فوری متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا تدارک نہیں کیا جائے گا‘ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مارکیٹ کو متوازن اور سپلائی چین کو ہموار بنانا ایک ناگزیر انتظامی تقاضا ہے‘ جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

بانجھ حادثہ
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
میں کھلاڑی تو نہیں
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
سیف سِٹی سائنس
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو