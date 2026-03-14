لکی مروت میں دہشت گردی

خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے قبائلی سب ڈویژن بیٹنی میں پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کا حملہ‘ جس میں ایس ایچ او سمیت سات اہلکار شہید ہو گئے‘ اس بڑھتے ہوئے چیلنج کی سنگینی کو واضح کرتا ہے جس کا مقابلہ ہماری فورسز مردانہ وار کر رہی ہیں۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز پر ہونے والے یہ حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ شرپسند عناصر اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں اور بوکھلاہٹ میں آسان اہداف کو نشانہ بنا کر خوف وہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس وقت دہشتگردوں کے خلاف آپریشن ضرب للحق اپنی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے‘جس کے تحت دہشتگردوں کے ٹھکانوں‘ ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونت کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا رہا ہے۔ لکی مروت جیسے واقعات دراصل اسی آپریشن کا شکست خوردہ ردعمل ہیں۔ جب ریاست دہشتگردوں کے گھیرا تنگ کرتی ہے تو وہ آسان اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔

یہ حملے اس بات کی علامت ہیں کہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ختم ہو رہے ہیں اور ان کی سپلائی لائنیں کٹ چکی ہیں۔ ہماری بہادر فورسز نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ مادرِ وطن کی حفاظت کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم سکیورٹی فورسز کے پیچھے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کیلئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے ساتھ اس انتہا پسندانہ سوچ کا بھی خاتمہ ضروری ہے جو اس فتنے کی آبیاری کرتی ہے۔ 

