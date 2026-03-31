موسمیاتی بحران

محکمہ موسمیات کے مطابق فروری میں گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا گیا‘ جو کسی بھی خطے کیلئے غیرمعمولی صورتحال ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کا یہ رجحان مارچ میں بھی برقرار رہا جس کے پیشِ نظر محکمہ موسمیات نے گلگت‘ غذر‘ ہنزہ اور استور میں گلیشیرز کے تیز پگھلاؤ اور ممکنہ گلیشیائی سیلاب (گلوف) کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے نہ صرف بارشوں بلکہ برفباری کے روایتی پیٹرن کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب برف زیادہ تر سردیوں کے اختتام پر گرتی ہے جس سے برف کی وہ موٹی تہہ نہیں بن پاتی جو گرمیوں میں پانی کے بہاؤ کو متوازن رکھتی ہے۔ نتیجتاً یہ کمزور برف گرمی شروع ہوتے ہی تیزی سے پگھلتی ہے اور فلیش فلڈز کا باعث بنتی ہے۔

گلیشیائی سیلاب کے خطرات سے نمٹنے کیلئے حکومت کو چاہیے کہ وہ ممکنہ متاثرہ علاقوں میں پیشگی حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جیسے کہ پانی کے بہاؤ کی نگرانی‘ ریسکیو خدمات اور مقامی کمیونٹی کی تربیت۔ ساتھ ہی طویل مدتی حکمت عملی کے تحت پانی کے ذخائر کا مناسب انتظام‘ گلیشیرز کے پگھلاؤ کی نگرانی کے مضبوط نظام اور موسمیاتی تبدیلی کے تدارک کے اقدامات کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ موسمیاتی خطرات ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں اسلئے حکومت کو اس ضمن میں دیرپا حکمت عملی تشکیل دینی چاہیے۔

