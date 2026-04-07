صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ شاہد کاردار رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

نئی مارکیٹ ٹائمنگ

وفاقی حکومت نے توانائی بچت کیلئے آج سے پنجاب‘ خیبر پختونخوا‘ بلوچستان‘ اسلام آباد‘ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بازار‘ شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز رات آٹھ بجے‘ جبکہ بیکریاں‘ ریسٹورنٹس‘ تنور اور شادی ہالز کو رات 10بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے‘ تاہم میڈیکل سٹوروں کو ان پابندیوں سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ یہ فیصلہ محض ایک انتظامی حکم نہیں بلکہ ایک وسیع تر معاشی اور توانائی حکمت عملی کا حصہ ہے‘ جس کا مقصد ملک میں بڑھتے ہوئے ایندھن کے بحران کے اثرات کو کم کرنا اور توانائی کے غیر ضروری استعمال کو روکنا ہے۔ موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال‘ خصوصاً مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور اسکے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کیلئے شدید مالی دباؤ کا باعث بن رہا ہے۔

ایسے میں توانائی کی بچت کے اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ توانائی کی بچت محض حکومتی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اجتماعی قومی فریضہ ہے‘ جس میں ہر فرد کا کردار اہم ہے۔ اگر تاجر برادری‘ کاروباری طبقہ اور شہری اس فیصلے پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات بہت جلد ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوامی مشکلات میں غیر معمولی اضافہ کر چکا‘ اس صورتحال میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف پابندیوں اور کنٹرول تک محدود نہ رہے بلکہ عوام کو معاشی ریلیف دینے کیلئے بھی مؤثر اور عملی اقدامات کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو