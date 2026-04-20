غذائی درآمدات کا بوجھ

ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے نو ماہ (جولائی تا مارچ) میں ملک کی غذائی درآمدات سات ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں‘ جو گزشتہ سال سے 15 فیصد زیادہ ہیں۔ یہ اعداد وشمار پاکستان جیسے ملک کیلئے لمحہ فکریہ ہیں جس کی معیشت کی بنیاد ہی زراعت پر استوار ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ دالوں کی درآمدات میں 24 فیصد کمی کے باوجود مجموعی غذائی درآمدات میں تقریباً 94 کروڑ ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا۔ سب سے بڑا بوجھ خوردنی تیل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر کے خوردنی تیل کی درآمد ایک دائمی خطرہ بن چکی ہے‘ جس کا مستقل حل ناگزیر ہے۔

پاکستان جیسے زرخیز خطے میں تیل دار اجناس کی مقامی کاشت پر توجہ نہ دینا ایک سنگین پالیسی خلا ہے‘ جس کی قیمت مہنگی درآمدات کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ موجودہ حالات متقاضی ہیں کہ زرعی پالیسی کو منظم کرتے ہوئے روایتی فصلوں تک محدود رہنے کے بجائے جدید ٹیکنالوجی اور بہتر بیجوں کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں کم از کم اس قدر اضافہ کیا جائے کہ مقامی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ برآمدی صلاحیت رکھنے والی مصنوعات جیسے چاول‘ پھل وغیرہ کی عالمی معیار کے مطابق پروسیسنگ اور نئی منڈیوں تک رسائی سے نہ صرف تجارتی خسارہ کم کیا جا سکتا ہے بلکہ زرمبادلہ کے ذخائر کو بھی مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔

