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اداریہ
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بچت میں کمی کے اسباب

پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں قومی بچت کی شرح گزشتہ 30 برس کی کم ترین سطح یعنی 6.4 فیصد تک گر چکی ہے۔ 1992ء میں یہ شرح تقریباً 17.4 فیصد تھی۔بچت میں کمی محض معاشی اشاریہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معیشت کا اندرونی توازن بگڑ چکا ہے۔ کم بچت براہِ راست سرمایہ کاری کے بحران کو جنم دیتی ہے جس کے نتیجے میں ملک بار بار بیرونی قرضوں اور آئی ایم ایف پروگراموں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاہم اس پورے مسئلے کا سب سے اہم اور زمینی پہلو عام آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جب آمدن کا بڑا حصہ کرائے‘ بجلی‘ گیس‘ خوراک اور علاج جیسے بنیادی اخراجات میں ہی صرف ہو جائے تو عام آدمی کیلئے بچت ناممکن حد تک مشکل عمل بن جاتی ہے۔

مہنگائی کی بلند سطح نے حقیقی قوتِ خرید کو کم کر دیا ہے جبکہ اجرتوں میں اضافہ اس رفتار سے نہیں ہوا جس سے بچت کے امکانات پیدا ہو سکیں۔ نتیجتاً شہری روزمرہ اخراجات اور مالی دباؤ کے درمیان ایک مستقل توازن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔مہنگائی پر قابو اور حقیقی اجرتوں میں اضافے کے بغیر بچت کا کلچر فروغ نہیں پا سکتا۔ لہٰذا حکومت کو عام آدمی کی آمدن میں اضافے کیلئے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر بچت کے گرتے ہوئے رجحان کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو اس کے اثرات صرف معاشی اشاریوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عام آدمی کی مالی سلامتی‘ سماجی استحکام اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی متاثر ہو گی۔ 

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