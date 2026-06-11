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اداریہ
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المناک حادثہ

گزشتہ روز مظفرآباد کے قریب پاک فوج کے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کا المناک حادثہ ایک ایسا قومی سانحہ ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ اڑان بھرنے کے بعد پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے میں وطنِ عزیز کے متعدد جری جوان اور عملے کے ارکان جامِ شہادت نوش کر گئے‘ جس پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔ یہ حادثہ ہمیں اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمارے فوجی جوان محض سرحدوں کی حفاظت کے دوران ہی نہیں بلکہ دفاعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ہر لمحہ اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ کٹھن جغرافیائی حالات اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں پرواز کرنا ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے لیکن آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس اور عملہ ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے بل بوتے پر ان خطرات کا سامنا بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے کرتا آیا ہے۔

ایم آئی 17 ہیلی کاپٹرز طویل عرصے سے پاک فوج کے زیر استعمال ہیں اور مختلف عسکری اور امدادی آپریشنز میں بروئے کار آئے ہیں۔ اس ناگہانی واقعے کے بعد پاک فوج کی جانب سے انکوائری بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ ایک ناگزیر اقدام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حادثے کی وجوہات سامنے آ ئیں۔ ایسے حادثات کے شفاف اور باریک بین جائزے ہی سے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ یہ وقت شہدا کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے اور ان کے پسماندگان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا ہے۔ 

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