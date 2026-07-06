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اداریہ
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تجارتی خسارہ، خطرے کی گھنٹی

مالی سال 2025-26ء ایسے حالات میں اختتام پذیر ہوا جب ایک طرف معاشی استحکام کے دعوے کیے جا رہے تھے جبکہ دوسری جانب بیرونی تجارت کے اعداد وشمار تشویش میں اضافہ کر رہے تھے۔ ادارۂ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 39.47 ارب ڈالر تک پہنچ گیا جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 21.57 فیصد زیادہ تھا۔ اس عرصے میں برآمدات تقریباً 30.13 ارب ڈالر رہیں‘ جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً چھ فیصد کم تھیں جبکہ درآمدات 69.6 ارب ڈالر تک جا پہنچیں۔ جون کے مہینے میں ماہانہ تجارتی خسارہ تقریباً ساڑھے چار ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو جون 2025ء کے مقابلے میں 57 فیصد زیادہ تھا۔ ہر حکومت برآمدات بڑھانے اور معیشت کو صارف اور درآمدی کے بجائے پیداواری اور برآمدی معیشت بنانے کے دعوے کرتی ہے مگر یہ اعداد وشمار واضح کرتے ہیں کہ ملکی معیشت بدستور درآمدات پر حد سے زیادہ انحصار کر رہی ہے اور برآمدی شعبہ مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ اگرچہ خام تیل‘ صنعتی خام مال‘ مشینری اور دیگر ضروری اشیا کی درآمدات میں اضافہ کسی حد تک معاشی سرگرمیوں کی بحالی کی علامت سمجھا جا سکتا ہے لیکن جب اس کے مقابلے میں برآمدات سکڑنے لگیں اور غیر پیداواری مقاصد کی درآمدات کا حصہ بڑھنے لگے تو تجارتی عدم توازن معیشت کیلئے بگاڑ کر سبب بنتا ہے۔

جہاں تک برآمدات میں کمی کے اسباب کی بات ہے تو اس کی کئی وجوہ ہیں‘ مثال کے طور پر صنعتی شعبہ مہنگی توانائی‘ بلند شرح سود اور ٹیکسوں کا غیر معمولی بوجھ پیداواری لاگت میں اضافہ کرتا ہے‘ اس طرح عالمی منڈی میں سخت مسابقت جیسے مسائل کا سامنا کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسباب ٹیکسٹائل‘ چاول اور دیگر روایتی برآمدی شعبوں کیلئے سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ ملکِ عزیز کی معیشت مسلسل ایک ہی چکر میں گھوم رہی ہے‘ جب معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں تو درآمدات تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں‘ نتیجتاً زرمبادلہ پر دباؤ بڑھتا ہے‘ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پیدا ہوتا ہے اور پھر سخت معاشی اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کا حل یہ ہے کہ برآمدات میں مسلسل اور پائیدار اضافہ کیا جائے اور درآمدات پر پابندیاں لگا کر نہیں بلکہ برآمدی صلاحیت کو بڑھا کر معاشی استحکام حاصل کیا جائے۔ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری برآمدات اب بھی چند روایتی مصنوعات اور محدود منڈیوں تک مرکوز ہیں۔ ویلیو ایڈڈ مصنوعات‘ آئی ٹی کی خدمات‘ فارماسیوٹیکل‘ زرعی پراسیسنگ اور معدنی وسائل کی برآمدات میں بے پناہ امکانات ہیں مگر ان شعبوں کو وہ توجہ نہیں مل سکی جس کے یہ مستحق ہیں‘ اور برآمدی تنوع کے بغیر پاکستان عالمی منڈی میں اپنی مسابقت بہتر نہیں بنا سکتا۔

ضروری ہے کہ برآمد ی شعبے کو سستی اور بلاتعطل توانائی فراہم کی جائے‘ ٹیکس ریفنڈز بروقت ادا کیے جائیں‘ صنعتی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں سہولت اور مدد دی جائے اور نئی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کیلئے تجارتی سفارتکاری کو فعال بنایا جائے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کو آسان قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ نئے مالی سال میں معاشی منصوبہ سازوں کیلئے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا کہ وہ برآمدات کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں۔ اگر برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا تو بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ روپے پر دباؤ‘ زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی اور بیرونی قرضوں پر انحصار کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ برآمدی شعبے کو ترجیح بنایا جائے‘ صنعتی اصلاحات پر عمل کیا جائے اور ویلیو ایڈیشن کو فروغ دیا جائے تاکہ ملکی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ درآمدی معیشت سے برآمدی معیشت کی طرف منتقلی کو ملکی معیشت کے استحکام کی بنیاد سمجھنا چاہیے کیونکہ اسی طرح معاشی خودمختاری‘ روزگار کے نئے مواقع‘ زرمبادلہ کے مضبوط ذخائر اور پائیدار اقتصادی استحکام ممکن ہے۔

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