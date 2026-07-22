صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی سلمان غنی محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

نان ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی

وفاقی ادارۂ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2026ء میں ملک کی نان ٹیکسٹائل برآمدات تقریباً 14فیصد کمی کے بعد 12 ارب 21 کروڑ ڈالر تک رہیں جبکہ مالی سال 2025ء میں ان کا حجم 14 ارب 16 کروڑ ڈالر تھا۔ سب سے شدید دھچکا زرعی برآمدات کو لگا جن میں 30فیصد کمی آئی اور یہ پانچ ارب دو کروڑ ڈالر تک محدود رہیں۔ اسی طرح کینوس کے جوتوں کی برآمدات 33 فیصد‘ قالینوں اور دریوں کی برآمدات 20 فیصداور خام چمڑے کی برآمدات میں چھ فیصد کمی ہوئی جبکہ آلاتِ جراحی کی برآمدات بھی منفی رجحان دیکھنے میں آیا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان آلاتِ جراحی کا اہم پیداواری ملک ہونے کے باوجود ان مصنوعات کی اصل برانڈ ویلیو سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا۔

صرف ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی زرِ مبادلہ کے ذخائر میں پائیدار استحکام نہیں لا سکتا۔ حکومت کو معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کیلئے زراعت‘ انجینئرنگ‘ لیدر‘ سرجیکل‘ فوڈ پروسیسنگ اور دیگر شعبوں کو یکساں اہمیت دینا ہو گی۔ حکومت کو نان ٹیکسٹائل برآمدات کا حجم بڑھانے کیلئے زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے‘ ٹیکنالوجی اور ویلیو ایڈیشن کو فروغ دینے‘ برآمد کنندگان کو سہولتیں فراہم کرنے‘ نئی منڈیوں تک رسائی بڑھانے اورمیڈ اِن پاکستان مصنوعات کی عالمی برانڈنگ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ادھوری کہانیاں
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
ایک باپ کا مقدر
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
صلۂ شہید کیا ہے…
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو