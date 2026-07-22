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اداریہ
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سیلاب کے خدشات اور پیشگی احتیاط

پاکستان کے بالائی اور میدانی علاقوں میں مون سون بارشوں سے دریائوں میں پانی کا بہائو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک کے بڑے دریاؤں کے واٹر شیڈ میں مغربی ہواؤں کے سلسلے اور بحیرہ عرب و خلیج بنگال سے آنے والے مون سون سلسلوں کے امتزاج کے باعث محکمہ موسمیات پانی کے بہائو میں مزید اضافے اور بڑے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلاب کے خدشات ظاہر کر رہا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ مون سون کے موسم میں جب دریاؤں میں طغیانی آتی ہے تو ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے اور اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس موقع پر حکومتی و انتظامی سطح پر کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے مگر پانی اترنے کیساتھ ہی تمام جوش وجذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کی پاکستان میں سیلابوں سے متعلق اسیسمنٹ رپورٹس میں ملکی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام پر متعدد سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نظام اس وقت فعال ہوتا ہے جب آفت سر پر آ جاتی ہے۔ پیشگی تیاری‘ خطرات کی سائنسی بنیادوں پر نشاندہی‘ انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور اداروں کے درمیان رابطہ کاری کے فقدان نے مون سون کو جان لیوا بنا دیا ہے۔ اگر گزشتہ دو سیلابوں کا جائزہ لیا جائے تو 2022ء کے سیلاب میں 1700 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً سوا تین کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔

2025ء میں کم و بیش ایک ہزار افراد جاں بحق اور 35 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے ۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو تین عشروں میں سیلابوں سے 59 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان ہو چکا۔ 1992ء سے 2021ء کے دوران موسمیاتی آفات سے تقریباً 29 ارب ڈالر کا نقصان ہوا جبکہ صرف 2022ء کے سیلابوں سے 28 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ پے درپے سیلابوں کے باعث ملکی معیشت کو افراطِ زر سمیت وسیع تر خطرات لاحق ہیں جن سے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول اور ترقیاتی اہداف کی تکمیل کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ پانچ برس میں یہ تیسرا موقع ہے کہ ملک پہ ایک مرتبہ پھر سیلاب کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ اگرچہ پورا خطہ اس وقت شدید بارشوں کی زد میں ہے مگر ہمیں اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ مون سون میں طغیانی اچانک آنے والی قدرتی آفت نہیں رہی بلکہ اس خطے میں ایک نیا موسمیاتی پیٹرن تشکیل پا چکا ہے اور ہمیں اب خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہو گا۔

مسلسل کئی سالوں کے سیلابی تجربات کے باوجود ملک میں مربوط وارننگ سسٹم کا فقدان ہے۔ جب سیلابی ریلا بستیوں کو ڈبو رہا ہوتا ہے تب جا کر امدادی ٹیمیں حرکت میں آتی ہیں۔ اس تباہ کن دائرے سے نکلنے کیلئے روایتی طریقوں کو خیرباد کہنا ہوگا۔ پالیسیوں کے محور کو ریلیف اور ریسکیو سے ہٹا کر پیشگی تیاری اور تخفیفِ خطرات کی طرف منتقل کرنا ہوگا۔ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پانی کے قدرتی بہاؤ کے راستوں پر تجاوزات‘ دریائی گزرگاہوں میں کنکریٹ کے جنگلات اور سیلابی پاٹ میں آباد کاری آفت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دریائی کناروں اور فلڈ پلین میں کسی بھی قسم کی تعمیرات پر مستقل پابندی عائد کرنا ہو گی۔ اگر ہم نے دریاؤں کو سانس لینے کی جگہ نہ دی تو لامحالہ دریا ہمارے شہروں اور کھیتوں کا رخ کریں گے۔

فی الحال ملکی دریائوں میں پانی کا بہائو خطرے کے نشان تک نہیں پہنچا‘ یہ وقت ہے کہ صوبائی و ضلعی انتظامیہ دریائوں کے بہائو میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں اور دریائی کناروں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں۔ اگر پانی کے بہائو کا راستہ صاف اور وسیع ہو جائے تو پانی آبادیوں میں داخل ہوئے بغیر اپنا راستہ لے گا‘ وگرنہ دوبارہ ویسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ہم پچھلے سال بھی بھگت چکے اور ابھی تک اس کے اثرات سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکے۔

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