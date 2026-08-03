صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس میاں عمران احمد نسیم احمد باجوہ سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سرمایہ کاری گراوٹ

وزارتِ خزانہ کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق ملک میں براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں تقریباً 34 فیصد کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025-26ء میں بیرونی سرمایہ کاری دو ارب 47 کروڑ ڈالر سے کم ہوکر ایک ارب 63 کروڑ ڈالر رہ گئی۔ یہ اعداد وشمار اور سرمایہ کاری میں منفی رجحان ملکی معیشت کیلئے تشویشناک ہے۔ سرمایہ کاری میں منفی رجحان کا سبب سیاسی عدم استحکام‘ پالیسیوں میں عدم تسلسل‘ مہنگائی‘ بلند شرح سود اور کاروبار میں دشواری جیسے وہ سٹرکچرل مسائل ہیں جو طویل عرصے سے ملکی معیشت کیلئے چیلنج بنے ہوئے ہیں اور جن پرفوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار ہمیشہ ایسے ماحول کے متلاشی ہوتے ہیں جہاں طویل مدتی استحکام‘ شفافیت اور سازگار ماحول میسر ہو۔

جب پالیسیاں بار بار تبدیل ہوں اور سیاسی بے یقینی کا عنصر غالب رہے تو سرمایہ کار اپنے سرمائے کو محفوظ رکھنے کیلئے دیگر معیشتوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ توانائی کے بحران اور پیداواری لاگت میں اضافے جیسے عوامل نے بھی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متزلزل کیا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کیلئے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ نیز وفاقی اور صوبائی سطح پر ایسا مربوط نظام وضع کرنا ہوگا جو سرمایہ کاری کے عمل کو تیز اور آسان بنائے۔ معیشت کو پٹری پر لانے کیلئے سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مدارس اور اُردو
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
حسنِ کرشمہ ساز
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
کامیابی کی اساس
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو