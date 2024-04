مومنہ اقبال کا پاکستانی کرکٹرز کے میسیجز ملنے کا انکشاف انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 16 اپریل ، 2024

لاہور(شوبزڈیسک )خوبرو اداکارہ مومنہ اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی کرکٹرز سوشل میڈیا پر اُنہیں میسیجز کرتے ہیں، ایک ٹی وی شو کے دوران میزبان نے مومنہ اقبال سے سوال کیا ۔۔

کہ کیا آپ کو کبھی کسی کرکٹر نے میسج کیا ہے ؟ جس پر اداکارہ نے کہا کہ مجھے کئی پاکستانی کرکٹرز کے میسجز آتے ہیں، کرکٹرز کے میسیجز Hey, How Are You ۔اداکارہ نے اس حوالے سے کسی بھی کرکٹرز کا نام بتانے سے گریزکیا اورکہاکہ میسجز کرنے والے کرکٹرز عُمر میں مجھ سے بڑے ہیں، وہ بیٹسمین تھے اور پہلے قومی ٹیم کا حصہ تھے ۔واضح رہے کہ اس سے قبل اداکارہ و ماڈل نوال سعید نے بھی پاکستانی کرکٹرز کے میسجز موصول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

