چینلز کی تعداد زیادہ ڈرامے اچھے نہیں بن رہے :پروین اکبر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
چینلز کی تعداد زیادہ ڈرامے اچھے نہیں بن رہے :پروین اکبر

لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکارہ پروین اکبر نے اداکارہ صنم سعید کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹام بوائے جیسی ہیں اور لڑکی کے بجائے لڑکا زیادہ لگتی ہیں۔

 سینئر اداکارہ کا ایک پروگرام میں کہنا تھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب چینلز بہت زیادہ ہوگئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چینلز کی تعداد کے حساب سے اتنے اچھے ڈرامے نہیں بن رہے ، دو تین ڈرامے کامیاب ہوجاتے ہیں، جو چینلز کی تعداد کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتے ۔ انہوں نے کہا کہ پرانے دور کے اداکار زیادہ ملنسار ہوتے تھے اور سینئرز کی عزت بھی کرتے تھے ، لیکن آج کے اداکاروں کا رویہ ٹیم ممبرز کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا اور وہ سیٹ پر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے سامنے والے کو جانتے ہی نہ ہوں۔

